Auf einen Schlag Milliardär - das ist jetzt möglich. Was man dafür braucht? "Nur" sechs Richtige in der Lotterie. Seit dem 3. August konnte niemand mehr den Jackpot der US-amerikanischen Powerball-Lotterie knacken. Deshalb stieg die Summe im Lostopf auf 1,9 Milliarden US-Dollar an, wie das Unternehmen mitteilte. Umgerechnet sind das zur Zeit gut 1,9 Milliarden Euro.

Die US Powerball Lotterie wird ausschließlich im amerikanischen Raum am Kiosk angeboten. Lottoscheine für den US Powerball in Deutschland an einem Kiosk zu kaufen, ist nicht möglich.



Einfach ist dagegen die Teilnahme vor Ort: Wer sich gerade in den USA aufhält, kann problemlos einen Powerball-Tippschein erwerben und sein Glück versuchen - unabhängig von der Nationalität.