Seit Jahren werden in den meisten Diäten vor allem Kohlenhydrate verteufelt. Bei der sogenannten "Keto"-Diät schwört man darauf, fast gänzlich auf Nudeln, Brot und ähnliche Kohlenhydrate zu verzichten und dafür viel Fett und etwas mehr Eiweiß zu essen. Der neuen Studie zufolge ist das aber gar nicht so gesund, wie einst gedacht. Die Forscher fanden heraus, dass eine fettarme Ernährung die Lebensspanne einer Person zwar erheblich verlängern kann, eine kohlenhydratarme Ernährung soll das Risiko eines frühen Todes allerdings erheblich erhöhen.

Wie in der im "Journal of Internal Medicine" veröffentlichten Studie berichtet wird, haben die Wissenschaftler die Daten von insgesamt 371.159 Teilnehmern analysiert, die zu Beginn der Studie zwischen 50 und 71 Jahre alt waren. Bei der Studie wurden die Probanden in zwei Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe lebte fettarm, die andere Gruppe aß weniger Kohlenhydrate. Die Daten der Studienteilnehmer wurden dann über einen Zeitraum von fast 24 Jahren miteinander verglichen. Dabei wurden insgesamt 165.698 Todesfälle verzeichnet.

Auffällig ist dabei, dass eine höhere Sterblichkeit für die Teilnehmer verzeichnet wurde, die auf Kohlenhydrate verzichtet haben. Das Risiko zu sterben habe sich durch diese Ernährungsweise um bis zu 38 Prozent erhöht, wie "Daily Mail" berichtet. Daraus ergibt sich vor allem für Nudel-Liebhaber und Kartoffel-Fans: Ran an die Kohlenhydrate! Aber bitte in Maßen, denn zu viel davon ist für die Gesundheit auch nicht förderlich.



Eine fettarme Ernährung hingegen habe das jährliche Sterblichkeitsrisiko sogar um 34 Prozent gesenkt. Gemeint sind hier vor allem ungesunde gesättigte Fette, die man in rotem Fleisch, Butter, Käse und Vollmilch findet. Ungesättigte Fette hingegen gelten als gesund und halten den Cholesterinspiegel aufrecht. Sie findet man beispielsweise in Olivenöl, Fisch und Nüssen.



BRISANT/DailyMail.com/Journal of Internal Medicine