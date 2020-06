Nach Medienberichten lebte der vorbestrafte Sexualstraftäter in der Nähe vom sachsen-anhaltischen Wilhelmshof. Für den 2. Mai, als Inga verschwand, fehle ein Alibi. Und nur einen Tag zuvor war er nachweislich auf einem Parkplatz bei Helmstedt, nur 85 Kilometer vom Tatort entfernt - mit dem Kleinbus eines Freundes.

Weder Fuß- noch Reifenspuren wurden am Tatort gefunden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Zudem soll der 43-Jährige ein verwahrlostes Grundstück in Neuwegersleben, nördlich von Halberstadt, besessen haben. Nach Zeugenaussagen hatte sich Christian B. bis zum 6. Mai fast täglich dort aufgehalten. Bis zum Diakoniewerk in Wilhelmshof, das zwischen Stendal und Gardelegen liegt, sind es mit dem Auto nur 1,5 Stunden Fahrt.

Aus ihrer Sicht gibt es auffällige Parallelen zu beiden Fällen. Sowohl in Portugal als auch in der Börde habe der Verdächtige zum Zeitpunkt der Taten auf abgelegenen Grundstücken gewohnt, teilweise in Wohnwagen. Und er soll jeweils mehrere Autos besessen haben.