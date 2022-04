Aktuell sitzt Christian B. im niedersächsischen Oldenburg eine mehrjährige Haftstrafe wegen der Vergewaltigung einer Frau in ihrem Haus in der Nähe von Praia da Luz im Jahr 2005 ab. Seit vielen Monaten wird der 45-jährige Deutsche auch mit dem Verschwinden der damals dreijährigen Madeleine McCann aus einer Ferienanlage in dem portugiesischen Ort in Verbindung gebracht.



Das Bundeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Braunschweig sprachen bereits im Juni 2020 von einem Mordverdacht. Christian B. ist wegen Sexualdelikten vorbestraft und lebte von 1995 bis 2007 regelmäßig an der Algarve.

Der nun im Fall Maddie offiziell Beschuldigte Christian B. auf einem Polizeifoto der italienischen Carabinieri von 2018. Bildrechte: imago images/Independent Photo Agency Int.

Portugiesische Staatsanwaltschaft beschuldigt Christian B. offiziell - kommt jetzt die Anklage?

Jetzt beschuldigt die portugiesische Staatsanwaltschaft den deutschen Sexualstraftäter auch offiziell. Eine Anklage bedeutet das allerdings nicht, schafft jedoch die Voraussetzung dafür.



Neue Beweise gegen Christian B. scheint es nicht zu geben. Der Braunschweiger Staatsanwalt Hans Christian Wolters sowie B.s Anwalt stufen das Vorgehen der portugiesischen Staatsanwaltschaft als formellen Schritt zur Abwendung einer Verjährung des Falls ein.



Nach portugiesischen Recht ist Mord nach 15 Jahren verjährt. Sollte Maddie McCann bereits 2007 umgebracht worden sein, wäre das schon in wenigen Tagen der Fall.

Verjährung des Falls soll verhindert werden

Daran, dass nun Bewegung in den Fall Maddie McCann kommen könnte, glauben weder die Staatsanwaltschaft Braunschweig noch Christian B.s Anwalt.



Braunschweigs Erster Staatsanwalt Wolters sprach gegenüber AFP von "viel Lärm um zu wenig". Dass in Portugal in der Sache nun ernsthaft ermittelt werde, halte er für "unwahrscheinlich". "Es geht allein erstmal darum formal dieses Verfahren am Leben zu halten in Portugal", fügte Wolters mit Blick auf die Verjährungsfrist hinzu.

Werden Madeleines Eltern Kate und Gerry McCann jemals erfahren, was mit ihrer Tochter passiert ist? Bildrechte: Sang Tan/AP/dapd

Weitere Verfahren gegen Christian B. in Deutschland