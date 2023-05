Aktuell sitzt Christian B. im niedersächsischen Oldenburg eine mehrjährige Haftstrafe wegen der Vergewaltigung einer Frau im Jahr 2005 ab. Seit geraumer Zeit wird der Deutsche auch mit dem Verschwinden der damals dreijährigen Madeleine McCann aus einer Ferienanlage in Verbindung gebracht. Das Bundeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Braunschweig sprachen bereits im Juni 2020 von einem Mordverdacht. Christian B. ist wegen Sexualdelikten vorbestraft und lebte von 1995 bis 2007 regelmäßig an der Algarve.

Der Braunschweiger Staatsanwalt Wolters sprach damals gegenüber der Nachrichtenagentur AFP von "viel Lärm um zu wenig". Dass in Portugal in der Sache ernsthaft ermittelt werde, hielt er damals für unwahrscheinlich. "Es geht allein erstmal darum, formal dieses Verfahren am Leben zu halten in Portugal", sagte Wolters mit Blick auf die Verjährungsfrist.