Der Braunschweiger Staatsanwalt Wolters sprach damals gegenüber der Nachrichtenagentur AFP von "viel Lärm um zu wenig". Dass in Portugal in der Sache ernsthaft ermittelt werde, hielt er damals für unwahrscheinlich. "Es geht allein erstmal darum, formal dieses Verfahren am Leben zu halten in Portugal", sagte Wolters mit Blick auf die Verjährungsfrist.