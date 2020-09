13 Jahre ist es mittlerweile her, dass die damals dreijährige Britin Madeleine McCann aus ihrem Bett in einer Ferienanlage an der portugiesischen Algarveküste scheinbar spurlos verschwunden ist, während ihre Eltern nur wenige Meter entfernt im Restaurant saßen. Im Juni 2020 nahm der bis jetzt ungeklärte Fall eine überraschende Wende. Das BKA und die Staatsanwaltschaft Braunschweig sind mit einem Mordverdacht gegen den 43-jährigen Deutschen Christian B. an die Öffentlichkeit gegangen.

Der mehrfach u.a. wegen Sexualdelikten vorbestrafte B. soll zwischen 1995 und 2007 regelmäßig an der Algarve gelebt haben - unter anderem in einem Haus zwischen Lagos und Praia da Luz. Dort liegt die Ferienanlage, aus der Maddie verschwunden ist. Der Deutsche soll sich in der Gegend mit Gelegenheitsjobs in der Gastronomie über Wasser gehalten haben. Außerdem sei er in Hotelzimmer und Ferienhäuser eingebrochen und habe mit Drogen gehandelt, um sein Leben zu finanzieren. Am Abend von Maddies Verschwinden war er mit seinem Mobiltelefon in einer Funkzelle der Ferienanlage eingeloggt.