Die dreijährige Maddie war am 3. Mai 2007 aus einer Appartementanlage im portugiesischen Praia da Luz verschwunden. Die Eltern waren zum Tatzeitpunkt in einem nahegelegenen Restaurant essen.

Der Tatverdächtige soll zwischen 1995 und 2007 regelmäßig an der Algarve gelebt haben - unter anderem für einige Jahre in einem Haus zwischen Lagos und Praia da Luz. An diesem Ort verschwand Maddie 2007. Der Deutsche habe sich dort mit Gelegenheitsjobs in der Gastronomie über Wasser gehalten haben, hieß es.