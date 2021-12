"Der Geist im Glas" beruht auf einem Märchen der Gebrüder Grimm. Und darum geht es: Nachdem der angehenden Ärztin Sophia das Glas, in dem der böse Geist Mercurius eingesperrt war, heruntergefallen ist, versetzt dieser das Dorf in Angst und Schrecken. Nun muss der böse Geist wieder eingefangen werden, doch das ist nicht so einfach. Am 25.12. um 14:15 Uhr ist der Film im Ersten im Fernsehen zu sehen.

Mit ihren 13 Jahren war sie das Küken am Set und noch ganz schön nervös. Von der Kostümprobe über die Leseproben bis zum eigentlichen Dreh sammelte Sammy erste Eindrücke wie ein Dreh läuft und erzählt davon im Making Of. "Natürlich hatte ich auch Respekt davor, weil es ist halt auch die erste Rolle und was ist, wenn ich es nicht hinkriege oder so?", so Lillia.