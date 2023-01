Festnahme in Privatklinik

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft erfolgte die Festnahme in einer Privatklinik in Palermo. Dort hielt sich Messina Denaro auf, um sich behandeln zu lassen, wie der Chef des Spezialkommandos der Carabinieri sagte. Der Mafiaboss soll einen Tumor gehabt haben, berichtete die Zeitung "Corriere della Sera". Der Festgenommene wurde zunächst in eine Militärkaserne gebracht und soll später in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegt werden. Messina Denaro wird nach seiner Verhaftung in ein Hochsichterheitsgefängnis verlegt. Bildrechte: dpa

Seit 1993 auf der Flucht

Seinen ersten Mord soll Messina Denaro im Alter von 18 Jahren begangen haben. Er soll noch Jahre später damit geprahlt haben, er könne mit den Menschen, die er eigenhändig getötet habe, "einen ganzen Friedhof füllen". Der heute 60-jährige Messina Denaro war seit 1993 auf der Flucht, soll Dutzende Morde angeordnet und organisiert haben. Darunter waren die tödlichen Bombenanschläge auf die bekannten "Anti-Mafia-Richter" Giovanni Falcone und Paolo Borsellino im Jahr 1992. Diese hatten Italien geschockt und zu einer neuen Offensive gegen die Mafia geführt. Die Richter Giovanni Falcone und Paolo Borsellino wurden 1992 von der Mafia ermordet. Bildrechte: dpa

Mafiaboss benutzte keine modernen Kommunikationsmittel

Messina Denaro galt als letzter noch flüchtiger Top-Mafioso. In den vergangenen Jahrzehnten suchten diverse Anti-Mafia-Agenten nach dem Mann. Bei unzähligen Razzien auf Sizilien aber wurde er immer wieder verpasst. 2015 entdeckten die Ermittler, dass Messina Denaro auf moderne Kommunikationsmittel verzichtete, um keine Spuren zu hinterlassen. Stattdessen bediente er sich der alten Mafiamethode der "Pizzini" - verschlüsselte Botschaften auf einem kleinen Stück Papier -, um Anweisungen zu geben.

Experte: Großer Schlag gegen die Mafia

Der Journalist Sandro Mattioli beobachtet die italienische Mafia schon seit Jahren und hat Bücher über sie geschrieben. Im Interview mit BRISANT sagt er: "Man darf die Festnahme nicht überbewerten. Es gibt schon Nachfolger für Messina Denaro, aber es ist natürlich trotzdem ein großer und symbolischer Erfolg. Wenn jemand 30 Jahre gesucht und dann festgenommen wird, ist das bedeutend." Nach Einschätzung von Mattioli hatte der nun festgenommene Mafiaboss durchaus noch ein stabiles Unterstützerumfeld. "Aber er hatte im operativen Geschäft nicht mehr die Funktion, die er früher hatte. Das haben andere übernommen." Der deutsch-italienische Journalist Sandro Mattioli Bildrechte: dpa

Was macht die Cosa Nostra in Deutschland?

Doch welchen Stellwert hat die Cosa Nostra heute noch? Darauf hat der Mafia-Experte Mattioli eine klare Antwort: "Die Cosa Nostra ist geschwächt worden, sie hat den Rückhalt in der italienischen Bevölkerung verloren, weil sie so blutig und brutal agierte. In Deutschland ist es beispielsweise so, dass die kalabrische Mafia ’Ndrangheta die vorherrschende Organisation ist, mit 500 Mitgliedern plus einer sehr hohen Dunkelziffer. Die Cosa Nostra ist hierzulande viel kleiner."

Wie verdient die Mafia ihr Geld?

Die Geschäftsfelder der Cosa Nostra in Deutschland sind laut Mattioli vielfältig: Immobilienhandel und Restaurantbetrieb beispielsweise. "Das muss ja nicht zwangsläufig illegal sein. Aber sie machen nach wie vor auch Drogenhandel und Wettgeschäfte und solche Dinge. Da sind wir sicherlich im Bereich von mehreren Hundert Millionen Euro, wenn nicht sogar Milliarden."

Welche Mafias gibt es in Italien?

In Italien gibt es neben der Cosa Nostra auf Sizilien und der ’Ndrangheta in Kalabrien noch die Camorra in Neapel und Kampanien sowie die vergleichsweise junge "Sacra Corona Unita" in Apulien.