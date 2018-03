18 Monate lang waren die Sportlerin und der Hamburger DJ ein Paar. Nun ist alles vorbei. "Kai und ich haben uns in gegenseitigem Einvernehmen getrennt", heißt es weiter. Vielleicht war die große Entfernung ein Grund für das Leibe-Aus der beiden? Die 26-fache deutsche Meisterin in Rhythmischer Sportgymnastik arbeitet als Trainerin in Ulm. Schwarz wohnt in Hamburg. Dabei wirkten die beiden noch vor einem Monat auf einem Instagram-Post von Kai Schwarz nach dem gemeinsamen Urlaub glücklich.