In einem Zeltlager im Ostsee-Bad Grömitz in Schleswig-Holstein sind 45 Kinder und zwei Betreuer aus der Region Hannover wegen Magendarm-Beschwerden isoliert worden. Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle berichtet, wurde der Vorfall am Mittwochabend bekannt. Demnach wurden die Erkrankten durch einen Rettungsdienst, Mitarbeiter des Roten Kreuzes und Einsatzkräfte der Feuerwehr untersucht, betreut und in Zelten vom restlichen Zeltlager isoliert. Zunächst eine Vorsichtsmaßnahme, um eine mögliche Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Ansonsten sei der Campingplatz normal in Betrieb.