Im Süden und an den Küsten bleibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hingegen trüb und ungemütlich. Bei Temperaturen von maximal zehn Grad gibt es dort immer wieder kräftige Schauer und lang anhaltenden Regen. "Das Wetter zeigt sich derzeit und auch in den nächsten Tagen je nach Region in Deutschland von sehr verschiedenen Seiten", sagte ein DWD-Meteorologe am Dienstag (12.05.) in Offenbach.

Zum Wochenanfang hatte es vielerorts in Deutschland wieder geschneit. Im Allgäu und an den Alpen fielen am Montag laut DWD zwischen vier und sieben Zentimeter Schnee. Auch in Schwarzwald, Vogtland, Thüringer Wald, Harz und im Erzgebirge schneite es. Der meiste Schnee taute innerhalb weniger Stunden wieder weg. Zum Wochenende hin steigen die Temperaturen vor allem in der Mitte Deutschlands wieder. Dort könnten am Samstag wieder 20 Grad erreicht werden, schätzte der Meteorologe.