Ballermann Mallorca: Diese neuen Benimmregeln gelten am Ballermann

Hauptinhalt

Mallorca sagt dem Sauftourismus den Kampf an. Wer am Ballermann Party machen will, muss sich an Benimm-Regeln halten. Die Polizei greift hart gegen Gewalt, Strandpartys und Müll durch. Außerdem wollen Anwohner die Saufexzesse im Internet anprangern.