Nach Wochen des Corona-Lockdown rüstet sich Spanien für den Massentourismus. Bereits am 1. Juli soll es damit losgehen. Für viele Spanier sind die Touristen existenziell. Auf Mallorca lebt jeder Fünfte vom Tourismus. Deshalb startet hier bereits am 15. Juni ein Pilotprojekt - mit 4.000 Touristen aus Deutschland. 1.000 weitere dürfen aufs benachbarte Menorca reisen, nochmal 1.000 nach Ibiza und Formentera. Und das ganz ohne die sonst übliche zweiwöchige Quarantäne bei Einreise aus dem Ausland.



Ein Testballon, um zu sehen, wie die von der Regierung aufgestellten Regelungen umgesetzt werden können. Der Wermutstropfen: Sein Hotel darf man sich nicht selbst aussuchen, ist auf Mallorca auf jeweils zwei Hotels an der Playa de Palma und der Bucht von Alcudia festgelegt. Von deutscher Seite sind es genau drei Reiseanbieter, die die Touren anbieten. Der Individualtourismus muss vorerst noch warten.

Keine Zugangsbeschränkungen für Strände

Während man für Barcelonas Strände eine Videoüberwachung plant, den Zugang über Korridore und Abgrenzungen regulieren möchte und eine App vor Überfüllung am Wasser warnen soll, soll es an den 369 Stränden Mallorcas und der anderen Balearen-Inseln diese Maßnahmen nicht geben. Der Grund für diese Lässigkeit? Noch glaubt man, dass sich die Touristenströme in Grenzen halten werden, zumal die Airlines noch immer keine regelmäßigen Flüge für die Monate Juli und August bestätigt haben. Zudem seien die langen Strände für Social Distancing ausreichend, würden durch Bademeister und Strandpolizisten kontrolliert. Dennoch ist es am Pfingst-Wochenende zur Sperrung einzelner Strände gekommen - wegen Überfüllung.

Am Strand erinnern Schilder die Besucher an die Einhaltung der Abstandsregel. Bildrechte: imago images/Agencia EFE

Maskenpflicht in ganz Spanien

Abstand halten ist in Spanien und auf Mallorca das Gebot und wird auch über den 20. Juni hinaus gelten. Kommt man sich näher als zwei Meter, ist generell eine Alltagsmaske zu tragen - egal, ob im öffentlichen Raum, im Freien oder in geschlossenen Räumen. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Kinder unter sechs Jahren, ebenso Personen, die unter Atemnot leiden oder aus anderen medizinischen Gründen durch eine Maske beeinträchtigt wären. Auch Aktivitäten, die das Tragen einer Maske unmöglich machen, wie etwa Essen oder Trinken, sind von der Pflicht ausgenommen.

Kontaktloser Service im Hotel

Auch Hotels, die nicht in das jetzt startende Pilotprojekt involviert sind, bereiten sich auf die erhofften Touristenströme vor. Dabei setzt man vor allem auf Abstandhalten, das Desinfizieren und die Vermeidung von direktem Kontakt.



Potentielle Gäste sollten sich darauf einstellen, vorab online in ihr Hotel einzuchecken und zu bezahlen. Informationen zum Aufenthalt oder auch die Speisekarte können via QR-Code auf dem Smartphone empfangen werden. Über selbiges soll man auch Frühstückszeiten und andere Serviceangebote buchen. Wem das lieber ist, kann auch auf seinem Zimmer essen. Sollte dennoch ein Gang zur Rezeption notwendig sein, werden Gäste und Angestellte durch Plexiglasscheiben und Alltagsmaske geschützt. Die gibt es übrigens auch an den allseits beliebten Büffets, an denen man in diesem Jahr bedient wird.



In den Eingangsbereichen sollen mit Desinfektionsmittel getränkte Teppiche ausgelegt werden. Auch die Zimmer und Gemeinschaftsräume werden deutlich häufiger gereinigt. Handtücher, Fernbedienung u.a. finden die Gäste eingeschweist in ihren Zimmern vor. "Keimschleudern" wie Kaffeemaschinen wurden aus den Räumlichkeiten entfernt.



In den gemeinschaftlich genutzten Teilen der Anlagen sollen maximal 60 Prozent der Kapazitäten ausgeschöpft werden, um das Social Distancing zu gewährleisten. Zwei Meter Abstand zwischen den Liegen am Pool sind Pflicht. Die Spa-Bereiche vieler Häuser bleiben vorerst ganz geschlossen.

Social Distancing gilt auf Mallorca auch am Pool. Bildrechte: imago images/Agencia EFE

Essen und Trinken auf Mallorca

Bars und Restaurants sind in Spanien wieder geöffnet. Doch ähnlich wie in Deutschland, kann auch hier nur eine abgespeckte Gästezahl bewirtet werden, um die geltenden Abstandsregeln umzusetzen. Derzeit dürfen 75 Prozent der vorhandenen Kapazitäten ausgeschöft werden, egal ob im Innen- oder Außenbereich. Auch am Tresen darf man mittlerweile wieder seinen Kaffee trinken - allerdings mit 1,50 Metern Abstand zum nächsten Gast. Und mit mehr als 15 Personen darf man derzeit sowieso nicht unterwegs sein.

Diskotheken und Nachtclubs bleiben zu

Anders als in anderen spanischen Regionen bleiben die Diskotheken und Nachtclubs auf den Balearen weiterhin geschlossen. Auf dem Festland dürfen die Betriebe die Hälfte der erlaubten Besucherzahlen einlassen. Wer also auf die große Sause im "Bierkönig" oder im "Megapark" gehofft hatte, der wird enttäuscht sein. Die Ansteckungsgefahr sei einfach zu groß, so die Begründung der spanischen Regierung. Eine Entscheidung darüber, ob und unter welchen Auflagen die Ballermann-Clubs ab dem 1. Juli wieder öffnen dürfen, ist bislang nicht gefallen. Worüber allerdings bereits gemunkelt wird, sind Einlasskontrollen an Bier- und Schinkenstraße, um die Besucherströme kontrollieren und limitieren zu können.

Ob Clubs wie der "Megapark" ab dem 1. Juli öffnen dürfen, ist fraglich. Bildrechte: dpa

Shopping mit Hindernissen

Abends clubben, tagsüber shoppen - beides steht für Mallorca-Reisende in diesem Jahr unter keinem guten Stern. Zwar sind die beliebten Shopping-Meilen und auch der Einzelhandel geöffnet, doch der Zugang ist auf 50 Prozent streng limitiert. Wer lange Wartezeiten vermeiden will, sollte bereits eingekleidet auf die Insel reisen.



Wer auf der eigenen Finca kochen möchte, kann sich dennoch auf den Märkten mit regionalen Köstlichkeiten eindecken - allerdings an deutlich weniger Ständen als gewohnt.

Ab 1. Juli: Gute Chancen für Individualtourismus