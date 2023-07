Die Polizei hat in einer Pressemitteilung den Tathergang geschildert. Demnach hatte eine junge Frau am Ballermann in der Nacht auf Donnerstag (13.07.) einen etwa gleichaltrigen Mann aus Deutschland kennengelernt. Sie habe eingewilligt, mit ihm auf sein Hotelzimmer zu gehen. An der Rezeption sei sie jedoch abgewiesen worden, weil sie dort kein Gast war.



Daraufhin seien beide in ein nahe gelegenes Hotel gegangen, wo fünf Freunde des Mannes abgestiegen waren. Als diese dann später auf ihr Zimmer kamen, hätten vier von ihnen die Frau zu sexuellen Handlungen gezwungen. Einer der Verdächtigen habe die Tat sogar mit seinem Handy gefilmt.



Das mutmaßliche Opfer habe sich danach ins Bad flüchten können. Dort habe einer der jungen Deutschen zugegeben, dass er und seine Freunde zu weit gegangen seien. Er begleitete sie dann in ein Hotel, in dem Freundinnen von ihr wohnten.



Von dort habe die Frau die Polizei alarmiert, die die fünf Männer wenig später am Donnerstagmorgen festnahm. Die junge Deutsche sei zu einer Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden.



Jetzt geht es den spanischen Ermittlern darum aufzuklären, was genau in der Nacht passiert ist. Haben die jungen Männer die 18-Jährige tatsächlich zum Sex gezwungen oder tatenlos einer Vergewaltigung zugeschaut?