Am 23. Oktober 2008 wird die 87-jährige Lieselotte Kortüm tot in ihrer Badewanne gefunden - ertrunken. Schnell gerät der Hausmeister Manfred Genditzki ins Visier der Ermittler. Er soll die alte Damen bewusstlos geschlagen und sie dann in ihrer Badewanne ertränkt haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes. Genditzki wird verurteilt. In der Revision bestätigt dasselbe Gericht das Urteil: Der Hausmeister hat die 87-Jährige Lieselotte K. 2008 ermordet, weil es zu einem Streit gekommen war. Doch es gibt Zweifel. Ist Lieselotte K. möglicherweise in die Badewanne gestürzt und ertrunken? Vielleicht also kein Mord, sondern ein Unfall? Experten halten dies für denkbar. Auch Regina Rick, die Anwältin von Manfred Genditzki, glaubt fest an die Unschuld des Mannes.