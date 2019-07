Insekten wie Wespen oder Bienen reagieren mit Gift auf vermutete Angriffe von Menschen. Die Abwehrreaktion der betroffenen Hautstelle: Sie schwillt an und rötet sich. Andere Insekten stechen auch aus eigenem Überlebensdrang. Mückenweibchen brauchen Blut, um Eier zur Fortpflanzung zu bilden. Wenn sie mit ihrem Rüssel in die Haut eindringen, um Blut zu saugen, sondern sie auch winzige Mengen Speichel ab. Die Substanz hemmt die Blutgerinnung und erweitert die Gefäße in der menschlichen Haut. So wird das Blutsaugen für die Mücke einfacher. Zugleich aktivieren die im Mückenspeichel enthaltenen Proteine aber auch Abwehrreaktionen, die Juckreiz und Entzündung an der Einstichzelle auslösen.