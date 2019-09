Rücktritt von SPD-Vorsitz: Manuela Schwesig hat Brustkrebs

In einem persönlichen Schreiben wendet sich Manuela Schwesig an ihre Parteigenossen der SPD und erklärt ihren Rücktritt vom Amt der kommissarischen SPD-Vorsitzenden. Schwesig bedauert diesen Schritt, in der für ihre Partei stürmischen "Zeit des Umbruchs". Doch der Grund für diesen Schritt ist mehr als ernst: Manuela Schwesig ist an Brustkrebs erkrankt. Dennoch gibt sich die 45-Jährige zuversichtlich.