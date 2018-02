Motorwäsche

Eine Motorwäsche empfiehlt sich, wenn es am eigenen oder einem benachbarten Fahrzeug Marderschäden gegeben hat. Dafür wird im Handel spezieller Reinigungsschaum angeboten, der die hinterlassenen Duftstoffe abwäscht. Ein anderer Marder muss dann nicht aus Reviergründen im Motorraum wüten.

Kabelschutz

Zündkabel sollten mit einem geschlitzten Wellrohr aus Hartkunststoff ummantelt werden, so dass Marder sie nicht mehr anknabbern können. Die Rohre gibt es im Kfz-Zubehörhandel für unter 10 Euro. Achten Sie darauf, sie so zu verlegen und zu sichern, dass sie weder in bewegliche noch an heiße Teile geraten können. Zudem dürfen an den Enden keine Scheuerstellen entstehen. Schläuche und Achsmanschetten, die Marder ebenfalls mit Vorliebe angreifen, kann man mit den Rohren allerdings leider nicht schützen.

Elektroschockgeräte

Elektroschockgeräte arbeiten nach dem sogenannten Weidezaun-Prinzip. Dabei versetzen Kontaktplättchen oder -matten, die im ganzen Motorraum angebracht werden und unter Hochspannung stehen, dem Marder bei Berührung einen unangenehmen Stromstoß und verjagen ihn. Hier müssn Sie allerdings darauf achten, dass die Kontakte die unterschiedlich großen Bewegungsbereiche so blockieren, dass der Marder daran nicht vorbeischlüpfen kann. Die elektrische Marderabwehr wird in der Regel über die Autobatterie angeschlossen. Bei längeren Standzeiten sollten Sie über eine externe Stromversorgung nachdenken. Einstiegsbausätze für Elektroschockgeräte kosten circa 50 Euro. Mit etwas Geschick können Sie die Bauteile selbst einbauen. Ansonsten sollten Sie sich an eine Werkstatt wenden.

Ultraschallgeräte

Ultraschallgeräte sollen Marder mit Hilfe von hochfrequenten Tönen vertreiben. Ob das den ab etwa 40 Euro angebotenen Apparaten zuverlässig gelingt, ist jedoch strittig: Marder können sich Forschern zufolge durchaus an die Töne gewöhnen. Achten Sie deshalb darauf, dass Ihr Ultraschallgerät Töne verändern kann. Es sollte außerdem so konzipiert sein, dass die Töne außerhalb des Motorraums selbst von jungen Menschen nicht gehört werden können. Kombinationen von Elektroschock- und Ultraschallgerät sind eine gute Alternative.

Maschendraht

Autofahrer können auch ein Stück Maschendraht unter ihr parkendes Auto legen: Wenn es plötzlich unerwartet unter den Pfoten wackelt, sind die meisten Tiere irritiert und verschwinden lieber. Die erforderliche Größe des Gitters könnte ein Mitführen allerdings zum Problem werden lassen.

Ohne Wirkung

Nicht empfehlenswert sind Duftstoffe aller Art, z.B. Hundehaare, WC-Steine, Abwehrsprays, Duftsäckchen, Mottenkugeln und Ähnliches. Die Düfte verfliegen schnell bzw. waschen sich beim nächsten Regen aus. Zudem gewöhnen Marder sich schnell an Gerüche und lassen sich dadurch nicht mehr stören.

Bildrechte: IMAGO Für den Besitzer des betroffenen Wagens wird der Marder-Biss oft teuer: Die Reparaturkosten belaufen sich schnell auf mehrere hundert Euro. Daran ist vor allem die zunehmende elektronische Vernetzung der Autos schuld. In der Regel sind Marderschäden am Auto über die Teilkaskoversicherung abgedeckt, erklären Versicherungsexperten der Stiftung Warentest. Was die Versicherung im konkreten Fall zahlt, hängt dabei von den jeweiligen Versicherungsbedingungen ab. Lesen Sie deshalb das Kleingedruckte immer ganz genau. So decken einige Versicherer nur unmittelbare Schäden wie zerbissene Zündkabel, Kühlwasserschläuche oder zerfetzte Dämmmatten ab. Bei manchen Tarifen sind nur bestimmte Teile versichert, etwa angebissene Zündkabel. Achten Sie in jedem Falle darauf, dass Ihre Versicherung auch die Kosten für Folgeschäden übernimmt. Vor allem dann, wenn Sie nachweisen können, dass der Schaden tatsächlich von einem Marder verursacht wurde.