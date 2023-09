Schon mehr als 600 Tote haben die Behörden in Marokko nach dem Erdbeben registriert. Wahrscheinlich steigt die Zahl noch.

Schon mehr als 600 Tote haben die Behörden in Marokko nach dem Erdbeben registriert. Wahrscheinlich steigt die Zahl noch.

Schon mehr als 600 Tote haben die Behörden in Marokko nach dem Erdbeben registriert. Wahrscheinlich steigt die Zahl noch. Bildrechte: dpa

Ein heftiges Erdbeben hat in der Nacht zum Samstag Marokko erschüttert. Die Folge: zerstörte Gebäude und Straßen, 672 Verletzte und leider auch 820 Tote. Die Behörden in dem nordwestafrikanischen Land befürchten, dass die Zahl der Opfer im Laufe des Tages noch deutlich steigen wird. Auch Nachbeben sind möglich.

Auch historische Stätten - wie hier in Medina - wurden vom Erdbeben beschädigt.

Auch historische Stätten - wie hier in Medina - wurden vom Erdbeben beschädigt.

Auch historische Stätten - wie hier in Medina - wurden vom Erdbeben beschädigt. Bildrechte: dpa

Das Technische Hilfswerk (THW) bereitet sich darauf vor, in Marokko Hilfe zu leisten. "Wir beobachten die Lage und bereiten uns gerade auf einen möglichen Einsatz vor", sagte ein THW-Sprecher am Samstagvormittag. Es liege aber noch kein Hilfegesuch vor.



Mit welchen Einsatzkräften und Geräten das THW ausrücken würde, ist davon abhängig, was konkret aus Marokko angefordert wird. Neben Bergungsteams sind etwa Wasseraufbereitungsanlagen denkbar.