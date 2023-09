Das Technische Hilfswerk (THW) bereitet sich darauf vor, in Marokko Hilfe zu leisten. "Wir beobachten die Lage und bereiten uns gerade auf einen möglichen Einsatz vor", sagte ein THW-Sprecher am Samstagvormittag. Es liege aber noch kein Hilfegesuch vor.



Mit welchen Einsatzkräften und Geräten das THW ausrücken würde, ist davon abhängig, was konkret aus Marokko angefordert wird. Neben Bergungsteams sind etwa Wasseraufbereitungsanlagen denkbar.

Rettungskräfte des Technischen Hilfswerks (THW) könnten in Marokko eingesetzt werden. Bisher wurden sie aber nicht angefragt. Bildrechte: dpa