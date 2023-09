Deutsche Hilfsorganisationen bereiten Einsatz vor

Das Technische Hilfswerk (THW) bereitet sich darauf vor, in Marokko Hilfe zu leisten. "Wir beobachten die Lage und bereiten uns gerade auf einen möglichen Einsatz vor", sagte ein THW-Sprecher am Samstagvormittag. Es liege aber noch kein Hilfegesuch vor.



Mit welchen Einsatzkräften und Geräten das THW ausrücken würde, ist davon abhängig, was konkret aus Marokko angefordert wird. Neben Bergungsteams sind etwa Wasseraufbereitungsanlagen denkbar. Rettungskräfte des Technischen Hilfswerks (THW) könnten in Marokko eingesetzt werden. Bisher wurden sie aber nicht angefragt. Bildrechte: dpa

Auch die Hilfsorganisation action medeor bereitet sich auf erste Hilfsmaßnahmen vor. In einem ersten Schritt stellt das Medikamentenhilfswerk 30.000 Euro Soforthilfe bereit.



"Wir sind über unser Netzwerk in Marokko aktiv und stehen in Kontakt mit verschiedenen Partnerorganisationen. Es geht jetzt darum, dass die Erdbebenopfer medizinisch erstversorgt, mit dem Nötigsten ausgestattet und möglichst schnell sicher untergebracht werden", sagte ein Sprecher von action medeor.



Auch bei Rettungskräften der Hilfsorganisationen I.S.A.R. Germany und beim BRH Bundesverband Rettungshunde läuft die Planung für einen möglichen Einsatz im Erdbebengebiet



Internationale Hilfsangebote gibt es mittlerweile aus den USA, England, Frankreich, Israel, Spanien, Algerien und Portugal. Die Karte zeigt das Epizentrum und die umliegenden betroffenen Regionen vom Erdbeben in Marokko am 9. September 2023. Bildrechte: MDR/23Grad

Deutsche Botschaft richtet Krisenstab ein

Die deutsche Botschaft in der Hauptstadt Rabat einen Krisenstab eingerichtet. "Unsere wichtigste Aufgabe ist es nun, dafür zu sorgen, dass Verletzte und Opfer schnellstmöglich betreut werden", hieß es auf der Internetseite der Botschaft.



Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts sagte, es sei eine Notfallnummer eingerichtet worden. Unter der können sich betroffene Deutsche melden. Sie würden konsularisch unterstützt. Derzeit lägen keine Erkenntnisse vor, ob auch Deutsche unter den Opfern sind.

Auch Schäden in der Altstadt von Marrakesch

Auch Teile des Unesco-Welterbes in der Altstadt von Marrakesch sind bei dem Beben beschädigt worden. Das marokkanische Kulturministerium bestätigte, dass die Gebäude der Medina von Marrakesch teilweise beschädigt worden seien. Einige der historischen Gebäude wiesen Risse auf.



"Das Bild wird erst in 48 Stunden vollständig sein, aber sicher ist, dass der Schaden an wichtigen historischen Stätten in der Altstadt bisher gering ist", so ein Sprecher. Tausende Häuser wurden bei dem Beben beschädigt. Bildrechte: dpa

Erdbeben bis nach Spanien spürbar