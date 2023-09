Auch die Hilfsorganisation action medeor bereitet sich auf erste Hilfsmaßnahmen vor. In einem ersten Schritt stellte das Medikamentenhilfswerk 30.000 Euro Soforthilfe bereit. "Wir sind über unser Netzwerk in Marokko aktiv und stehen in Kontakt mit verschiedenen Partnerorganisationen. Es geht jetzt darum, dass die Erdbebenopfer medizinisch erstversorgt, mit dem Nötigsten ausgestattet und möglichst schnell sicher untergebracht werden", sagte ein Sprecher von action medeor. Auch bei Rettungskräften der Hilfsorganisationen I.S.A.R. Germany und beim BRH Bundesverband Rettungshunde läuft die Planung für einen möglichen Einsatz im Erdbebengebiet. Internationale Hilfsangebote gibt es mittlerweile aus den USA, England, Frankreich, Israel, Spanien, Algerien und Portugal. Die Europäische Union stellt eine Million Euro für humanitäre Hilfe in Marokko bereit.

Auch die Fußballer der Marokkanischen Nationalmannschaft wollten nach dem schweren Erdbeben helfen. Sie haben sich an Solidaritätsaktionen beteiligt und Blut gespendet. Stars wie Bayern-Profi Noussair Mazraoui und Achraf Hakimi von Paris St. Germain wurden in ihrem Team-Outfit in einer Klinik in Agadir für den guten Zweck zu Ader gelassen.



Marokko hätte am Samstag (09.09.) in der Qualifikation zum Afrika-Cup in Agadir gegen Liberia antreten sollen, das Spiel wurde aber wegen des Bebens abgesagt.