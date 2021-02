Zuvor hatte bereits der kleine Hubschrauber "Ingenuity", der sich an Bord des Rovers befindet, seinen ersten Statusreport an das Kontrollzentrum im kalifornischen Pasadena gefunkt - und er scheint den Nasa-Experten zufolge "bestens zu funktionieren". Noch ist "Ingenuity" (auf Deutsch: Einfallsreichtum) an der Unterseite von "Perseverance" befestigt, wo er derzeit aufgeladen wird. Aber in einbsi zwei Monaten soll der Helikopter den Mars aus der Vogelperspektive erkunden. Es wäre der erste Flug eines irdischen Luftfahrzeugs über einen anderen Planeten.

Der Rover "Perseverance", rund eine Tonne schwer und so groß wie ein Kleinwagen, hatte am Donnerstag (18.02.) - nach 203 Flugtagen und 472 Millionen zurückgelegten Kilometern - in einem ausgetrockneten See namens "Jezero Crater2 aufgesetzt. Diesen See mit einem Durchmesser von etwa 45 Kilometern soll "Perseverance" in den kommenden zwei Jahren untersuchen.