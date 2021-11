Am Mittwoch hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gemeinsam mit der US-Gesundheitsbehörde (CDC) einen besorgniserregenden Bericht veröffentlicht. Eine Analyse ergab, dass im Jahr 2020 mehr als 22 Millionen Kleinkinder ihre Erstimpfung gegen Masern verpasst haben. Das sind drei Millionen mehr Kinder als im Jahr davor - der größte Anstieg in zwei Jahrzehnten, so die beiden Organisationen.