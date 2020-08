Es gibt immer mehr Corona-Infizierte in Deutschland. Am 22. August wurde mit 2.034 Fällen der höchste Wert seit Ende April registriert - als wir im Lockdown waren!

Am Wochenende schlug CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz vor. Und zwar generell. In vielen Geschäften ist das Tragen einer Maske für die Angestellten bereits Gang und Gäbe. Doch bald könnte auch jeder Büroangestellte mit Mund-Nase-Schutz vor dem Computer sitzen.