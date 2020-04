Erste Handelsketten bieten seit dieser Woche Schutzmasken "zum Selbstkostenpreis" an. Aldi Süd ist damit am 29. April in den ersten Filialen gestartet, Konkurrent Lidl will einen Tag später in sämtlichen Filialen nachziehen. Für Rewe, Penny und toom soll es ab dem 2. Mai mit dem Verkauf von Schutzmasken losgehen. Und auch Edeka und Aldi Nord planen Masken demnächst in den Verkauf zu nehmen.



Die Preise der einzelnen Anbieter unterscheiden sich kaum voneinander - und das nicht ohne Grund: Als Beitrag zur aktuellen Corona-Situation sollen die Masken nämlich zum Selbstkostenpreis weitergegeben werden.