Als erste Bundesländer haben Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern eine Maskenpflicht eingeführt. In Sachsen gilt sie bereits ab dem 20. April, in Mecklenburg-Vorpommern ab dem 27. April 2020. Zu diesem Zeitpunkt ist es auch in Bayern verpflichtend, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Übrigens auch für Kinder, "sofern sie dazu in der Lage sind". Die Stadt Dresden hat das präzisiert, indem sie von Kindern im schulfähigen Alter spricht.



In einzelnen deutschen Städten ist es schon länger Pflicht, sich und seine Mitmenschen in der Öffentlichkeit zu schützen. Vorreiter war Jena, es folgten Hanau, das thüringische Nordhausen und jetzt Dorsten im Ruhrgebiet. Insbesondere die frühe Einführung der Maskenpflicht in Jena hat gezeigt: auch ein einfacher Mundschutz hilft. Seit über einer Woche hat es in der Stadt keine nachgewiesene Neuinfektion mit dem Coronavirus gegeben.