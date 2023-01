Ende trotzdem in Sicht Maskenpflicht im ÖPNV: In den meisten Bundesländern bleibt es dabei

13 Bundesländer wollen noch mindestens bis Februar an der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr festhalten. In einigen Bundesländern gibt es aber schon konkrete Pläne für ein Ende. Nur in Schleswig-Holstein, Bayern und Sachsen-Anhalt ist die Maskenpflicht im ÖPNV bereits abgeschafft.