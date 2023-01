Nun ist wirklich ein Ende der Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr in Sicht. Vorreiter waren Sachsen-Anhalt (8. Dezember), Bayern (10. Dezember) und Schleswig-Holstein (1. Januar). Nun soll man bald auch in Berlin, Brandenburg, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen ohne Maske Bus und Bahn fahren dürfen.

In Sachsen ist es bereits am 16. Januar soweit. Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern folgen am 2. Februar, Thüringen einen Tag später.



Es sind die ersten nicht von der Union geführten Bundesländer, in denen die Pflicht zum Tragen einer Maske in Bus und Bahn aufgehoben wird. In Thüringen entfällt dann auch die Corona-Isolationspflicht.