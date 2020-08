Knapp zwei Wochen nach Inkrafttreten des 150-Euro-Bußgelds für Maskenverweigerer in Bussen und Bahnen wird ab dem 24. August in Nordrhein-Westfalen in einer landesweiten Großaktion die Einhaltung der Maskenpflicht kontrolliert. Wer an Haltestellen, Bahnsteigen, Bahnhöfen oder in Bus und Bahn keine Mund-Nasen-Bedeckung trägt, muss blechen. Die Aktion wird von Bundespolizei und Ordnungsamt unterstützt.



Auch die Deutsche Bahn will künftig verstärkt kontrollieren, ob in ihren Zügen die deutschlandweit geltende Maskenpflicht eingehalten wird. Und zwar vor allem in den Abendstunden. Denn mit der Länge eines Tages scheint die Motivation, sich und seine Mitmenschen zu schützen, abzunehmen, so die Beobachtung der Mitarbeiter. In Bayern fand eine gezielte Kontroll-Aktion der Maskenpflicht bereits vor knapp zwei Wochen statt - mit einer positiven Bilanz.