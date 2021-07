In Sachsen ist die Maskenpflicht in Supermärkten und im Einzelhandel ab Freitag (16. Juli) vorerst Geschichte. Denn nach der neuen Corona-Schutzverordnung soll in allen Stadt- und Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter zehn die Maskenpflicht beim Einkaufen entfallen. Da das aktuell in allen sächsischen Landkreisen der Fall ist, fällt die Maskenpflicht in Supermarkt und Einzelhandel im gesamten Bundesland weg.



Im öffentlichen Nahverkehr und bei Arztbesuchen sind die Masken allerdings weiterhin Pflicht.