Schon am Mittwoch (11. Januar) sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), das Ende der Maskenpflicht im Fernverkehr müsse "so schnell wie möglich" kommen, und verwies auch auf Belastungen für das Bahnpersonal aufgrund der Kontrolle der Corona-Maßnahme.

Auch die Deutsche Bahn sprach sich für ein baldiges Ende der Maskenpflicht im Fernverkehr aus. Ähnlich wie im Luftverkehr solle auch in den Fernzügen auf Freiwilligkeit gesetzt werden, hieß es.