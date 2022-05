Die EU-Empfehlung an die 27 Mitgliedsländer bedeutet nicht, dass in ganz Europa im Flieger keine Masken mehr getragen werden müssen. Diese Entscheidung trifft jeder einzelne EU-Staat für sich. Sehen die nationalen Corona-Regeln das Tragen einer Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln vor, gilt die Maskenpflicht weiterhin. Das ist etwa in Deutschland der Fall. In Flügen ab und nach Deutschland muss die Maske nach wie vor getragen werden. Steigt man jedoch um - und das in einem Land, das keine Maskenpflicht mehr vorsieht - kann es durchaus passieren, dass einige Passagiere die Reise ohne Maske fortsetzen.

Ob die Maske im Flugzeug weiterhin getragen werden muss, darf jedes EU-Land für sich entscheiden. In Frankreich ist das in öffentlichen Verkehrsmitteln bald keine Pflicht mehr. Wie der französische Gesundheitsminister Olivier Véran ankündigte, tritt die Änderung zu Beginn der kommenden Woche in Kraft. Dennoch wird empfohlen, eine Maske freiwillig zu tragen.



Spanien hat anders entschieden. Dort will man die Maskenpflicht in Flugzeuge - ungeachtet des Beschlusses der EU - nicht fallen lassen. In Flughäfen muss in Spanien bereits seit April keine Maske mehr getragen werden.



In Italien bleibt die Maskenpflicht in Flugzeugen noch bis zum 15. Juni bestehen. Dasselbe gilt für Schiffe, Züge und Busse. Auf Flughäfen muss man in Italien keine Maske tragen.



Griechenland will vorerst an der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und Flugzeugen festhalten. Dort muss auch auf Flughäfen nach wie vor die Maske getragen werden.



In Kroatien ist das Tragen von Masken im öffentlichen Verkehr schon länger Geschichte - und damit auch in Flugzeugen. In Portugal gilt in öffentlichen Verkehrsmitteln eine generelle Maskenpflicht. Lockerungen sind bislang nicht vorgesehen.