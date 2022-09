Wie jetzt zunächst das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtete, soll die im neuen Infektionsschutzgesetz bundesweit vorgesehene Maskenpflicht in Flugzeugen gestrichen werden. Das will RND aus Koalitionskreisen erfahren haben.



Zugleich soll im Gesetz bundesweit festgelegt werden, dass außer in Fernzügen, Kliniken und Pflegeheimen auch in Arztpraxen FFP2-Masken zu tragen sind. Letzteres war bislang nicht geplant.