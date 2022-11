Nachdem die meisten Corona-Regeln inzwischen wieder aufgehoben wurden, ist die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen eine Art letzte Erinnerung daran, dass die Welt sich nach wie vor in einer Pandemie befindet. Doch auch diese Regelung bröckelt. Einige Bundesländer haben bereits angekündigt, die Maskenpflicht zum Ende des Jahres auslaufen lassen zu wollen. Stattdessen solle die Eigenverantwortung der Bürger stärker in den Fokus rücken, sagt der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther. An vorderster Front dieses Plans steht aber immer: "Wer krank ist, bleibt zu Hause." Günther hofft, dass andere Bundesländer diesem Weg folgen.

Schrittweise Absenkung der Schutzmaßnahmen

Bayern tut das und ist ebenfalls für ein Ende der Maskenpflicht in Zügen. Ministerpräsident Markus Söder äußerte wiederholt Unverständnis darüber, dass Masken in der Bahn nötig seien, im Flugzeug aber nicht. Jeder, der das wolle, könne eine Maske aufsetzen, so Söder. Insgesamt spricht er sich bei gleichbleibender Infektionslage aber für eine schrittweise Absenkung der Schutzmaßnahmen aus. Die Maskenpflicht könne Söder zufolge in eine freiwillige Empfehlung umgewandelt werden.

Im Flugzeug wurde die Maskenpflicht bereits aufgehoben. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO / MiS

Kritik aus anderen Bundesländern

Andere Bundesländer sind wenig begeistert vom Vorpreschen von Bayern und Schleswig-Holstein. Vor allem eine Trennung der Regelung im Nah- und Fernverkehr stößt auf Kritik und macht in den Augen vieler keinen Sinn. In Nordrhein-Westfalen will man deshalb im ÖPNV nach Angaben von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann an der Maskenpflicht festhalten, weil sie vom Bund im Fernverkehr vorgegeben sei.

Kalte Jahreszeit steht bevor

Aber auch gesundheitliche Gründe sprechen aus Sicht anderer Verantwortlicher dagegen. So befürwortet Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil die Aufrechterhaltung der Schutzmaßnahmen im Hinblick auf die anstehende kalte Jahreszeit. Die Maske in Bus und Bahn sei eine Regelung, die lange eingeübt sei und gut schütze, heißt es auch aus dem Bremer Senat. Auch Berlin, Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt wollen an der Maskenpflicht im Nahverkehr festhalten.

Gerade im Winter sollte die Maskenpflicht nach Meinung vieler nicht gekippt werden. (Symbolbild) Bildrechte: imago images/Future Image

Lauterbach kritisiert Bayern und Schleswig-Holstein

Heftigen Widerspruch gegen die Pläne Schleswig-Holsteins und Bayerns gibt es von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. "Wir müssen im Winter wieder mit steigenden Fallzahlen rechnen", so Lauterbach. Züge und Busse im Nahverkehr würden von Millionen Menschen täglich auf dem Weg zur Arbeit genutzt. Es sei deshalb "falsch", wenn dort keine Masken mehr getragen würden. "Die Menschen müssen sicher zur Arbeit kommen können", so Lauterbach weiter. Es drohe eine "massive Welle" von Infektionen, wenn die Maskenpflicht ausgesetzt werde. Lauterbach warnte gleichzeitig vor einem "Flickenteppich", wenn nun einzelne Bundesländer die Maskenpflicht im ÖPNV aufheben würden.

Maskenpflicht im Fernverkehr bis Ende April 2023

Entscheidungsgewalt hat Lauterbach darüber nicht, denn im Nahverkehr ist es Sache der Länder, über die Maskenpflicht zu entscheiden. Mit Blick auf die bundesweit geltende Maskenpflicht im Fernverkehr gebe es nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums keine Überlegungen, an der Rechtslage etwas zu ändern. Das Infektionsschutzgesetz mit der entsprechenden Regelung sei beschlossen und gelte bis Ende April.