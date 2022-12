Für die Corona-Regeln in Bussen und Bahnen sind die Länder zuständig. Die wollen zwar eine einheitliche Linie fahren, aber wie die aussehen soll, ist fraglich. Gesundheitsminister Karl Lauterbach und das Robert Koch-Institut (RKI) plädieren dafür, die Regeln zu Maskentragen und Isolationspflicht beizubehalten. Mehrere Bundesländer hatten am 17. November bereits die Isolationspflicht für Positiv-Getestete aufgehoben , darunter Bayern, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein.

In mehreren Bundesländern, darunter Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, gebe es kaum ein freies Kinderbett in Kliniken mehr, sagte der Kinder-Intensiv- und Notfallmediziner Florian Hoffmann. Das liege auch am fehlenden Personal - denn auch Pfleger und Ärzte erkranken und fallen aus.

Andere Bundesländer sind wenig begeistert vom Vorpreschen von Bayern und Schleswig-Holstein. Vor allem eine Trennung der Regelung im Nah- und Fernverkehr stößt auf Kritik und macht in den Augen vieler keinen Sinn. In Nordrhein-Westfalen will man deshalb im ÖPNV nach Angaben von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann an der Maskenpflicht festhalten, weil sie vom Bund im Fernverkehr vorgegeben sei.