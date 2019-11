Die Aufbauarbeiten für die Feierlichkeiten anlässlich des 30. Jahrestags des Mauerfalls vor dem Brandenburger Tor sind in vollem Gange. Bildrechte: dpa

30 Jahre Mauerfall! Das Erste feiert das Jubiläum von Friedlicher Revolution und Mauerfall am 9. November mit einem 90-minütigen Programmschwerpunkt. Ab 16.30 Uhr an melden sich BRISANT-Moderatorin Mareile Höppner und Sascha Hingst live vom Brandenburger Tor, wo an diesem Tag Tausende Menschen erwartet werden, um den runden Jahrestag zu feiern.

Ab 16:30 Uhr: Die Show vor der Show - 30 Jahre Mauerfall

Live vom Brandenburger Tor gibt es Eindrücke von der Vorbereitung auf die Bühnenshow und Feierstunde am Abend. Was war das für ein Tag, damals vor 30 Jahren? Und wie hat er das Leben der Menschen geprägt? Wie einig sind wir uns heute? Spannende Fragen - spannende Gäste und Reportagen. Auch die Menschen, die sich vor dem Brandenburger Tor versammeln, werden in die Sendung einbezogen. Darüber haben Mareile Höppner und Sascha Hingst prominente Gäste geladen, mit denen sie über ihre Erfahrungen rund um den Mauerfall sprechen - u.a. Hip-Hopper Ronny Trettmann, der später beim großen Konzert auf der Bühne dabei sein wird. Gemeinsam mit Sascha Hingst berichtet BRISANT-Moderatorin Mareile Höppner live von den Feierlichkeiten in Berlin. Bildrechte: MDR/Hagen Wolf

Ab 17:10 Uhr: BRISANT - von Leipzig nach Berlin