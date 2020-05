Forschern vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig scheint ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Entwicklung eines Corona-Medikaments gelungen zu sein. Die Wissenschaftler konnten Antikörper nachweisen, die das Coronavirus am Eindringen in Zellen hindern. Für die Virologen ist das ein echter Durchbruch auf dem Weg zur Entwicklung eines Medikaments gegen COVID-19.