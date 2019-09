Am Dienstag, 10.09.2019, wurde der Unbelehrbare in seinem SUV auf frischer Tat ertappt. Erneut händigte der 37-Jährige laut Polizei einen rechtswidrig erlangten Führerschein aus. Die Beamten konnten mehrere Fahrten mit dem Auto nachweisen - und zogen den Audi ein.

Am Dienstag, 10.09.2019, wurde der Unbelehrbare in seinem SUV auf frischer Tat ertappt. Erneut händigte der 37-Jährige laut Polizei einen rechtswidrig erlangten Führerschein aus. Die Beamten konnten mehrere Fahrten mit dem Auto nachweisen - und zogen den Audi ein. Bildrechte: Polizei Rheinland-Pfalz

Doch wie kann man überhaupt so viele Punkte anhäufen und weiterhin Auto fahren? Da der Mann nicht mehr im Besitz einer Fahrererlaubnis war, hatte er sich im Ausland einen ungültigen Führerschein besorgt - um weiter als Berufskraftfahrer arbeiten zu können. Die Polizei stellte das bereits im Februar fest. Daraufhin wurde der Mann wegen mehr als 150 per Fahrtenschreiber nachgewiesenen Fahrten von einem Gericht zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Gleichzeitig bekam er für jede nachgewiesene Fahrt zwei Punkte in Flensburg. Damit kam er in Summe auf die riesige Punktezahl.