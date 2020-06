Womöglich habe sich der Täter Aufmerksamkeit verschaffen und Angst in der Öffentlichkeit auslösen wollen, sagte eine Sprecherin mit Blick auf mögliche Motive. Einen Zusammenhang zwischen beiden Sachverhalten lege die geografische Nähe der Tatorte, überwiegend im Bremer Stadtgebiet und in Niedersachsen nahe.

Die Messer und spitzen Gegenstände seien nach Polizeiangaben u.a. mit Klebeband auf zwei Spielplätzen an Rutschen oder Klettergerüsten befestigt worden. Demnach seien sie so positioniert gewesen, dass spielende Kinder sich leicht daran verletzen könnten. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius zeigte sich erschüttert über die Taten. Man habe es mit einem oder mehreren Tätern zu tun, die nicht einmal davor zurückschreckten, Kinder ernsthaft zu verletzten. "Mir fehlen für so etwas die Worte", sagte Pistorius dem NDR.

Auch in Niedersachsen wurden in der vergangenen Woche Pulverbriefe an Parteibüros verschickt, die den Angaben zufolge teilweise Übereinstimmungen mit den Briefen in Bremen aufwiesen. Das niedersächsische Innenministerium teilte mit, dass die Ermittler von einem Zusammenhang ausgehen.