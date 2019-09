Zahlreiche Beiträge im Netz warnen vor der neuen Betrugsmasche Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Ihr Computer wurde gehackt. Sie haben einen Virus." - Die Kriminalpolizei Erfurt warnt vor Abzocke durch angebliche Mitarbeiter des technischen Supports von Microsoft. Denn dahinter verbergen sich professionell organisierte Banden, die weltweit Computerdaten ergaunern - und schließlich von ihren potentiellen Opfern Geld fordern, um den entstandenen Schaden zu beheben. Dafür überreden sie die Betroffenen am Telefon, unter ihrer Anleitung bestimmte Schritte am PC auszuführen. Und das so professionell, dass selbst gewiefte PC- und Internet-Nutzer den Tätern auf den Leim gehen. Eine Form des Betrugs, die man "Tech-Support-Scam" nennt.