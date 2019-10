Schweine im Hotel?

Die zwei American Minipigs landen in dem Hotel in Zinnowitz auf Usedom nicht auf dem Tisch, sondern unter dem Tisch. Sie streifen durch den Essensraum als tierische Staubsauger und sind auch gerngesehenes Empfangskomitee an der Rezeption. Die Idee zu den Mini-Schweinchen hatte die Hotelbetreiberin Sabine Schlechter. Denn sie hat noch zwei andere Schweine, die älter sind und bislang die Stars des Hotels waren.

Sabine Schlechter mit einem der betagten Minischweine. (Archiv) Bildrechte: dpa