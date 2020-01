Die britische Justiz hat einen 36-Jährigen wegen des dutzendfachen Missbrauchs an Männern zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Ein Gericht in Manchester befand den Indonesier Reynhard S. wegen Vergewaltigung, versuchter Vergewaltigung sowie sexueller Belästigung von 48 Männern in einem Zeitraum von 2015 bis 2017 für schuldig. Doch das war wohl nur die Spitze des Eisbergs. Nach Angaben der britischen Polizei liegt die Zahl der Opfer, deren Qualen der Täter mit seinem Smartphone aufgenommen hat, bei insgesamt fast 200.