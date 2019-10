"Volocopter"-Testflug über Stuttgart

Ähnliche Angebote sind in Mexiko-City und Paris geplant. Und auch deutsche Hersteller wollen abheben und so dem Stau davonfliegen. Mitte September hob ein "Volocopter" über Stuttgart ab. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) würde auf jeden Fall einsteigen, Daimler-Chef Ola Källenius will damit die Staus in Städten verringern. Am 14. September hob ein Ultraleicht-Hubschrauber des Bruchsaler Start-ups Volocopter erstmals vor Publikum in einer europäischen Stadt. Daimler ist daran beteiligt. Auch Daimlers chinesischer Großaktionär Geely ist jüngst über eine Finanzierungsrunde bei Volocopter eingestiegen. Insgesamt hat das Start-Up bislang 85 Millionen Euro von Investoren eingesammelt. Bildrechte: dpa

Mischung aus Drohne und Helikopter

Der Ultraleicht-Hubschrauber ist mit 18 Rotoren ausgestattet. Er sieht aus wie eine Mischung aus Hubschrauber und Drohne. Er wird mit Strom angetrieben, verursacht also in der Stadt keine Abgase und ist deutlich leiser als normale Helikopter. Bei dem Test in Stuttgart drehte das Fluggerät gut vier Minuten lang vor dem Mercedes-Museum seine Runden. Der Volocopter flog dabei ohne Passagiere. Ein Pilot steuerte das Fluggerät vom Boden aus auf gut 30 Meter Höhe und blieb etwa 100 Meter vor den etwa 12.500 Zuschauern in der Luft stehen. Bildrechte: dpa

Viele offene Fragen bis zum ersten Start in Deutschland