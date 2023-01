Seit Donnerstagnachmittag (05. Januar) wurde in Modautal in Südhessen eine 28-jährige Reiterin vermisst. Die Frau war mit einem Pferd und in Begleitung ihres Hundes gegen 15:30 Uhr in Nieder-Modau zu einem Ausritt aufgebrochen.



Nachdem die Reiterin bis kurz vor 20:00 Uhr nicht zurückgekehrt war, meldete sich die besorgte Besitzerin des Pferdes bei der Polizei. Seitdem liefen umfangreiche Suchmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam.