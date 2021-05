In der Altersgruppe seien "keine bedeutsamen Sicherheitsbedenken identifiziert" worden, erklärte Moderna. Das Unternehmen will deswegen Anfang Juni bei der US-Arzneimittelbehörde FDA und bei Behörden weltweit Anträge für eine Zulassung des Impfstoffs mRNA-1273 für diese Altersgruppe stellen. "Wir sind ermutigt dadurch, dass mRNA-1273 (in der Studie) sehr wirksam darin war, Covid-19 bei Jugendlichen zu verhindern", erklärte Moderna-Chef Stéphane Bancel. Das Moderna-Vakzin hat unter anderem in den USA und in der EU bislang eine Notfallzulassung für Erwachsene.