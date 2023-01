Der 40-jährige Mann ist unter anderem wegen Mordes verurteilt und verbüßt eine lebenslange Haftstrafe. 2011 hatte er bei einem Überfall auf ein Lottogeschäft in Nürnberg eine 76 Jahre alte Frau erwürgt. Der Fall hatte für große Aufregung gesorgt. 2012 waren er und sein Bruder verurteilt worden.

Der Mann ist wegen Mordes rechtskräftig verurteilt. Wir wissen nicht wie er reagiert. Also bitte ihn nicht selbst ansprechen, sondern Abstand nehmen und die Polizei anrufen.

Mittlerweile wird auch international nach dem Flüchtigen gefahndet. Der Täter sei europaweit in jeder Polizeistelle bekannt, sagte ein Polizeisprecher am frühen Samstagmorgen (7. Januar) der Deutschen Presse-Agentur.



Ob sich der 40-jährige Häftling noch in Regensburg befindet, ist völlig unklar. Weder der Einsatz von Polizeihubschraubern und Suchhunden noch die intensiven Ermittlungen im Umfeld des Gesuchten hatten bisher zum Erfolg geführt.



dpa/BRISANT