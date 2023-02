Nach Angaben von Experten sind in den vergangenen 50 Jahren weltweit 35 Prozent der Feuchtgebiete u.a. durch Verschmutzung oder Landwirtschaft zerstört worden. Feuchtgebiete wie Moore würden dreimal schneller verschwinden als Wälder, teilte das "Greifswald Moor Centrum" anlässlich des Welttages der Feuchtgebiete am 2. Februar mit. Und das ist ein Problem.

Unterschied zwischen den Feuchtgebieten Sumpf und Moor Etwa die Hälfte der noch vorhandenen Feuchtgebiete sind Moore und die andere Hälfte Sümpfe. Sümpfe liegen in der Nähe von Flüssen und Seen. Moore sind in der Regel etwas höher gelegen. Ihr Feuchtigkeit speist sich komplett über Niederschläge auf ihrem Gebiet.

Nasse Moore sind echte Klimaschützer, weil sie in ihren Torfen riesige Mengen CO2 binden können - mehr als jedes andere Ökosystem der Welt. Nach Angaben des BUND binden die Moore weltweit doppelt so viel CO2 wie alle Wälder zusammengenommen.



Ein Großteil der Moore in Deutschland ist allerdings entwässert bzw. trockengelegt, um die Flächen nutzbar zu machen. So eignet sich der fruchtbare Torfboden hervorragend zum Anbau von Nutzpflanzen. Das Problem dabei: Dringt bei der menschengemachten Entwässerung der Moore Sauerstoff in den Torf ein, wird das klimaschädliche CO2 in die Atmosphäre freigesetzt.